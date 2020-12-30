Украина

Нападающий Пахтакора Джасурбек Яхшибоев может выбирать себе новую команду.

Нападающий (правый вингер) Джасурбек Яхшибоев покинул Шахтер Солигорск, в котором он выступал на правах аренды, а 31 декабря истекает срок его контракта с Пахтакором — сообщает портал Transfermarkt.

В том, что игрок национальной сборной Узбекистана (3 матча, 0 голов) стал свободным агентом, не было бы ничего необычного, но этим игроком, которого положительно характеризовал Юрий Вернидуб, интересовалось Динамо.

Вполне возможно, что мы сможем увидеть Джасурбека в составе киевлян хотя бы на зимних сборах.

Стало известно, что Динамо проведет зимние сборы в ОАЭ и Турции.