Украина

Израильский клуб предложил щедрый шаг со своей стороны ради благосостояния футболиста.

Как сообщает израильский спортивный ресурс sport1.maariv.co.il, переговоры относительно перехода нападающего Маккаби Петах-Тиква Лиэля Абады в киевское Динамо вышли на финальную стадию, что также подтверждал ранее локальный ресурс sports.walla.co.il.

По информации источника, вечером 30 декабря 2020 года президент Маккаби Петах-Тиква получил предварительно соглашение, после чего стороны начали решать мелкие юридические процессы. Окончательную точку в данном процессе планируется поставить в ближайшие 24 часа.

Ресурс также отмечает, что изменился состав переговорной группы с израильской стороны, в которую, помимо президента клуба Амоса Лузона, теперь входят директор отдела по делам молодежи Офир Лузон, адвокат Таль Спивак и еще один неназванный источником юрист.

Ключевой вопрос переговоров — сумма продажи футболиста. Ожидается, что Динамо отдаст за игрока чуть меньше 5 млн евро, что позволит обеспечить лучшие финансовые условия для самого Абады, путем увеличения его заработной платы.

Прибытия игрока в Киев ожидается 7 января 2021 года, после чего израильтянину понадобится около двух недель для налаживания быта в столице Украины. Примечательно, что одним из вариантов для поиска квартиры игроку может стать размещение рядом с Манором Соломоном, который также являлся игроком Маккаби Петах-Тиква до момента своего перехода в донецкий Шахтера.

В борьбе за футболиста киевское Динамо сумело обогнать датский Копенгаген и шотландский Селтик.

Руководство израильского клуба также пошло на встречу киевлянам и в вопросе кондиций футболиста на время переговорного процессе, оставив его вне заявки на игру 14-го тура чемпионата Израиля против Маккаби Тель-Авив.

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