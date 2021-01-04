Украина

Специалист высоко оценил свой уровень.

Главный тренер львовского Руха Иван Федык признался, что считает себя лучше многих молодых тренеров Европы.

"Кто лучше: Дженнаро Гаттузо, Микель Артета, Фрэнк Лампард, Андре Виллаш-Боаш, Симоне Индзаги, Юлиан Нагельсманн, Остап Маркевич или я? Я лучше них.

Индзаги, например, намного старше меня. Не нравится когда меня сравнивают с Нагельсманном. У каждого есть свое имя, зачем мне цеплять чужую фамилию? Мне вообще не нравятся сравнения, это неправильно".

Также Федык заявил, что Жозе Моуриньо "пробил стену" для тренеров, которые не играли на профессиональном уровне.

"Моуриньо молодец, "пробил эту стену" для тренеров, которые не играли в футбол. Это был первый шаг его. И всегда он и Арриго Сакки будут первыми номерами. Что касается карьеры, то считаю, что если ты играл в футбол — это просто небольшой плюс. Но меня очень трудно вывести из себя, заставить обращать на что-то внимание", — заявил Федык в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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