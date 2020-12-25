Украина

Дебютант УПЛ вспомнил свои лучшие голы в уходящем году.

Новичку Украинской Премьер-лиги непросто акклиматизироваться в УПЛ, но Руху есть что вспомнить в экстремальном для всех 2020 году.

Лучшие голы в завершающей стадии первенства Первой лиги-2019/20 и осенней части УПЛ-2020/21 представлены на официальном сайте клуба:

Ранее сообщалось, что Рух подал жалобу в Комитет этики и честной игры УАФ на президента Ингульца.