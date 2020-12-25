Украина 25 декабря 2020, 18:51 Избиение Днепра-1 и другие шедевры Руха в 2020 году Дебютант УПЛ вспомнил свои лучшие голы в уходящем году. Фото ФК Рух 25 декабря 2020, 18:51 Новичку Украинской Премьер-лиги непросто акклиматизироваться в УПЛ, но Руху есть что вспомнить в экстремальном для всех 2020 году. Лучшие голы в завершающей стадии первенства Первой лиги-2019/20 и осенней части УПЛ-2020/21 представлены на официальном сайте клуба: Ранее сообщалось, что Рух подал жалобу в Комитет этики и честной игры УАФ на президента Ингульца. Команды Рух Источники ФК Рух (Винники) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте