Украина

Экс-капитан "горняков" высказался о футболе сегодняшнего дня.

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна сравнил нынешний Шахтер с "горняками" десятилетний давности.

- В каком сезоне состав Шахтера был самым сильным?

– Считаю, в период с 2010 по 2012 год. Когда меня так спрашивают, не могу сравнить сегодняшний Шахтер. По качеству, индивидуально футболистам нынешний Шахтер не отстает от того. Но у того Шахтера была своя база, стадион, болельщики.

Каждый матч на Донбасс Арену приходило 35-40 тысяч людей. Сейчас – 2-3, это очень большая разница. Футболист растет, когда на него смотрят 35 тысяч болельщиков, когда есть давление, он ошибается – они свистят.

Из этого всего футболист растет, получает опыт. Чувствуешь себя настоящим футболистом.

Новая генерация украинцев и бразильцев во многом отличается от тех, с кем я играл 10-12 лет назад. Сейчас они больше профессионалы, чем раньше, быстрее адаптируются, – сказал Срна для ютуб-канала Шахтера.

Ранее Football.ua представлял взгляд со стороны на карьеру легенды донецкого Шахтера.