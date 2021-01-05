Футболисты будут набираться опыта в Первой лиге.
Максим Агапов и Дмитрий Поддубный, instagram.com/poddubik_
05 января 2021, 16:18
Луганская Заря вышла из отпуска и приступила к тренировочным занятиям.
Три футболиста "черно-белых" перейдут на правах аренды в перволиговый ВПК-Агро. Об этом сообщил генеральный директор клуба Станислав Оганов пресс-службе луганчан.
Читай также: Емец вернулся в Зарю
Речь идет о защитниках Максиме Агапове, Тимофее Сухаре и Дмитрии Поддубном. Аренда игроков будет заключена до конца сезона.
Помимо этого клуб покинут четыре или пять футболистов, имена которых пока не были названы.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.