Украина

Футболист пока не думает об уходе из Динамо.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко назвал два чемпионата, в которых хотел бы продолжить карьеру.

"Сейчас в Динамо я учусь, пытаюсь прогрессировать, стараюсь на каждой тренировке. Честно, сейчас с тренером в Динамо очень классно. Я кайфую от каждого дня.

А если не Динамо? Но если какой-то чемпионат – то Англия или Италия", — сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Миколенко оценил атмосферу в Динамо после прихода Мирчи Луческу на пост тренера.

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