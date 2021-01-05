Футболист пока не думает об уходе из Динамо.
ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФК ДИНАМО КИЕВ
05 января 2021, 20:39
Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко назвал два чемпионата, в которых хотел бы продолжить карьеру.
"Сейчас в Динамо я учусь, пытаюсь прогрессировать, стараюсь на каждой тренировке. Честно, сейчас с тренером в Динамо очень классно. Я кайфую от каждого дня.
А если не Динамо? Но если какой-то чемпионат – то Англия или Италия", — сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.
Ранее Миколенко оценил атмосферу в Динамо после прихода Мирчи Луческу на пост тренера.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.