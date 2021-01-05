Украина

Футболист оценил атмосферу в клубе.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал изменения в клубе после прихода Мирчи Луческу на пост главного тренера.

"С приходом Луческу в Динамо Киев у меня настроение — топ. Приходишь на тренировку и кайфуешь. Всегда хорошо не будет, но, в общем, атмосфера идет от тренировок и игр. Если ты выигрываешь, то понимаешь, почему ты выигрываешь, и атмосфера в команде будет идеальная. Вот так как сейчас".

"Все в принципе встретили Луческу доброжелательно. Пришел новый тренер — каждому нужно доказать, что должен и можешь играть в составе. Просто голову опустил и рыгал первые две недели, чтобы доказать, что готов играть в стартовом составе. Потом уже ближе познакомились, начали понимать тренера и тренерский штаб", - сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

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