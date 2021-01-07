Украина

Менеджмент "бело-синих" старается идти в ногу со временем.

Американское новостное агентство Business Wire опубликовало информацию из пресс-релиза блокчейн-платформы Moonwalk, в котором указано, что данный проект начал тесные отношения с текущим лидером украинской Премьер-лиги — киевским Динамо.

Основная задача блокчейн-компании Moonwalk — создание и реализация брендами из различных отраслей собственной цифровой экономики. При этом, компания ориентирована в первую очередь на взаимодействие со спортивным сегментом развлечений, сосредоточенным вокруг фанатской среды.

Ожидается, что в сотрудничестве с криптоплатформой киевское Динамо сможет компенсировать финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 путем введения в оборот собственной криптовалюты, которая затем будет распространена с помощью социальных активностей между поклонниками команды.

Болельщики будут определенным образом зарабатывать "токены", которые затем смогут использовать непосредственно на стадионе или на специализированной цифровой торговой площадке клуба. Например, они смогут зарабатывать свои "токены" Dynamo, играя в интеллектуальные игры или участвуя в проектах в социальных сетях клуба.

"Moonwalk поможет киевскому Динамо изменить правила игры для спортивных команд в том, как мы взаимодействуем, социализируемся и монетизируем нашу работу с фанатами, — говорит президент киевского клуба Игорь Суркис, — Возможность Moonwalk предоставлять нашим фанатам цифровой сервис, встроенный в наши цифровые платформы, также гарантирует, что мы легко сможем привлечь больше поклонников.

Мы очень рады возможности предложить нашим поклонникам эти огромные преимущества, которые повышают их вовлеченность в нашу игру, а также улучшают то, как мы монетизируем подобные контакты в течение футбольного года".

Помимо болельщиков, Moonwalk также подключит актуальных спонсоров и партнеров Динамо Киев к новой экосистеме, чтобы помочь им улучшить свои программы активации и привлечь больше поклонников, создавая новые возможности для расширения существующей партнерской базы клуба.

"Цель нашего партнерства с Динамо Киев — создать план того, как ведущие бренды могут создавать социальную экономику, которая извлекает выгоду из огромных преимуществ блокчейна и цифровых "токенов". Это необходимо для того, чтобы лучше привлекать, вознаграждать и монетизировать свои фанатские сообщества, партнеров и спонсоров", — сказал Грег Консильо, соучредитель и директор по стратегии Moonwalk.

"Имея доступ к уникальным вознаграждениям, скидкам, мобильным платежам, интеграции с цифровыми рынками и интеллектуальными играми, сообщества фанатов могут участвовать в формировании будущего своих любимых брендов и помогать им. Динамо Киев доказало, что является лидером в переосмыслении того, как технологии могут улучшить их фан-сообщество, и мы рады отправиться в это путешествие вместе с ними", — подытожил представитель компании.

Сообщается, что старт продажи новой криптовалюты Dynamo намечен на начало 2021 года.

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