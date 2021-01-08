Украина

Футболист нашел новый клуб в Бразилии.

Бывший вратарь луганской Зари Луис Фелипе подписал контракт с бразильским клубом Коимбра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с клубом, который выступает в Лиге Минейро, подписано на один год. Его прошлый клуб Айморе, в котором он выступал в минувшем сезоне, отпустил на правах свободного агента.

"Я очень хорош в игре один в один с соперником, помимо того, что знаю, как играть ногами, что является основополагающей характеристикой современного вратаря. Фанаты могут ожидать от меня максимальной самоотдачи и профессионализма в каждый рабочий день. Я очень командный игрок, который всегда пытается помочь, будь то на поле или за его пределами", — сказал кипер в интервью пресс-службе.

Отметим, что за Зарю бразилец выступал с 2018 по 2020 год, проведя в футболке луганчан 18 игр. Однако после прихода в клуб Виктора Скрипника был исключен из заявки.

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