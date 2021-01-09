Украина

Главный тренер александрийцев не ждет подкрепление.

Владимир Шаран рассказал о планах команды на сборах и отметил, что никого на сборах не будет.

"К счастью, приступаем к работе в полном составе — все ребята здоровы. Восстановились после травм и вернулись к нам Глеб Бухал и Денис Мирошниченко. К команде присоединились игроки молодежного состава — Андрей Новиков, Андрей Глоба, Никита Дудка и Вячеслав Борисенко. Мы их прекрасно знаем, хотя будем еще говорить. На просмотре у нас никого не будет.

С 9 по 18 января мы будем работать в Александрии. Во время этого сбора сделаем акцент на физическую составляющую, силовую выносливость — то, что нужно в будущем для достижения высоких результатов. Также запланировано два контрольных поединка с U-21.

21 января мы отправляемся на сборы в Турцию. Там у нас уже запланировано четыре спарринга. Затем у команды будет два выходных и мы переедем в другую базу — в отель Susesi Luxury Resort, где запланировано еще четыре поединка", — приводит слова Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, что лучшим игроком клуба в прошлом году стал полузащитник Кирилл Ковалец.