Вингера не стало в возрасте 71-года.
Александр Васин, ФК Шахтер
11 января 2021, 01:55
Бывший футболист донецкого Шахтера Александр Васин умер в возрасте 71-года. Об этом сообщила пресс-служба "горняков".
Вингер выступал за дончан с 1971 по 1976 год. За пять лет он наиграл 169 игр, в которых отметился 37 голами.
Помимо Шахтера Васин играл в минском Динамо, львовском СКА и других клубах. По окончанию футбольной карьеры он начал тренерскую, и управлял Днепром из Могилева и российским Кристаллом.
Среди достижений стоит отметить серебро чемпионата СССР и включение в список 33 лучших футболистов СССР.
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