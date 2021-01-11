Украина

Вингера не стало в возрасте 71-года.

Бывший футболист донецкого Шахтера Александр Васин умер в возрасте 71-года. Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Вингер выступал за дончан с 1971 по 1976 год. За пять лет он наиграл 169 игр, в которых отметился 37 голами.

На 72-м году ушел из жизни Александр Васин.



Правый крайний нападающий выступал за «Шахтер» с 1971 по 1976 год, провел во всех турнирах 169 матчей и забил 37 голов.



ФК «Шахтер» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васина.https://t.co/qluQA6qwSL pic.twitter.com/B7USdWJQWf — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 10, 2021

Помимо Шахтера Васин играл в минском Динамо, львовском СКА и других клубах. По окончанию футбольной карьеры он начал тренерскую, и управлял Днепром из Могилева и российским Кристаллом.

Среди достижений стоит отметить серебро чемпионата СССР и включение в список 33 лучших футболистов СССР.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.