Эвертон готов расстаться с бразильским вингером.
Бернард, Getty Images
11 января 2021, 17:07
Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти намерен расстаться с Бернардом, и клуб рассматривает различные варианты.
Одним из них, как полагает Генри Томлисон из Green Street Hammers, является возвращение 28-летнего бразильца в Шахтер. Возможно, "горняки" рассматривают своего бывшего игрока в качестве замены собирающемуся уходить Тайсону.
Впрочем, наиболее вероятным вариантом является обмен с Ромой, в результате которого Бернард отправится к своему бывшему наставнику Паулу Фонсеке, а Эвертон получит взамен вратаря Робина Ольсена.
Именно этот вариант одобрил Анчелотти — резюмирует информацию британских и итальянских СМИ Football Italia.
За свою карьеру Бернард выступал за Атлетико Минейро (100 матчей во всех турнирах, 22 гола), Шахтер (157, 28) и Эвертон (76, 7).
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