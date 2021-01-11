Украина

Эвертон готов расстаться с бразильским вингером.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти намерен расстаться с Бернардом, и клуб рассматривает различные варианты.

Одним из них, как полагает Генри Томлисон из Green Street Hammers, является возвращение 28-летнего бразильца в Шахтер. Возможно, "горняки" рассматривают своего бывшего игрока в качестве замены собирающемуся уходить Тайсону.

Впрочем, наиболее вероятным вариантом является обмен с Ромой, в результате которого Бернард отправится к своему бывшему наставнику Паулу Фонсеке, а Эвертон получит взамен вратаря Робина Ольсена.

Именно этот вариант одобрил Анчелотти — резюмирует информацию британских и итальянских СМИ Football Italia.

За свою карьеру Бернард выступал за Атлетико Минейро (100 матчей во всех турнирах, 22 гола), Шахтер (157, 28) и Эвертон (76, 7).

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