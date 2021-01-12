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Football.ua рассказывает, кому из игроков необходимо задуматься над своим будущим в донецком клубе.

В таком клубе, как Шахтер, всегда наблюдается запредельная конкуренция на любой позиции. И если сегодня ты основной футболист, то это уж точно не гарантирует тебе место в основе через год-два. Конечно же, некоторые игроки не получают необходимого количества времени на поле и сейчас самое время задуматься, а стоит ли пытаться выиграть конкуренцию в составе Шахтера? Или все же может стоит подумать о других вариантах развития карьеры?

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В нашей пятерке не будет Дентиньо, которого можно было добавлять в этот список ежегодно, начиная с 2011-го года. Все-таки эту половину сезона бразильский нападающий может занести себе в актив. Когда Жуниор Мораес боролся с травмами, Дентиньо сумел достойно его заменить и помочь команде хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Также тут вы не увидите Тайсона, который уже с высокой долей вероятности отправится на родину летом. В теории его можно было бы втиснуть в этот список и рассказать, что, продав игрока сейчас, Шахтер смог бы хоть что-то на нем заработать. Однако, во-первых, Тайсон еще поможет "горнякам" в текущем розыгрыше Лиги Европы, а, во-вторых, бразилец уже точно решил продолжать карьеру на родине. А надеяться, что какой-то из бразильских клубов хоть что-то заплатит за 33-летнего игрока, который может достаться летом абсолютно бесплатно, – глупо.

Также вы наверняка забыли, что в Шахтере есть такой голкипер, как Алексей Шевченко, который когда-то был основным в Карпатах и Заре, и даже вызывался в национальную сборную Украины. Но этот игрок по всей видимости уже давно смирился со своей ролью резервного вратаря.

Итак, Football.ua выделяет пять футболистов Шахтера, которым пора подыскивать новый клуб.

Владислав Вакула, 21 год

Хотелось бы написать, что история о том, как футболист из Мариуполя переходит в Шахтер и пропадает с радаров, уникальна, но нет. Таких случаев крайне много. Молодой талантливый Вакула зажигал в Мариуполе и получил предложение подписать контракт с Шахтером. Ито за полгода — один матч в основе против Мариуполя и один выход на замену против Львова.

Уже появились слухи о том, что футболист может отправиться в аренду в Десну, что точно пошло бы ему на пользу. Особенно, учитывая тот факт, что в обратном направлении последовал Михаил Мудрик.

Для того, чтобы получить свой шанс в Шахтере, Вакуле необходимо в аренде прыгнуть выше головы. Иначе так и пробудет до 25 лет в статусе "перспективного", а потом отправиться доигрывать сами знаете куда.

Сергей Болбат, 27 лет

Сергей Болбат в свое время использовался на краю полузащиты, однако, учитывая стиль Шахтера, игрока решили перепрофилировать в крайнего защитника. Какое-то время Сергей даже был основным правым крайком Шахтера. Все это продолжалось пока из аренды не вернулся Додо. Бразилец выглядит явно предпочтительнее Болбата на этой позиции. Спрос на конкурента Сергея имеется, но даже в случае его продажи, нет уверенности, что украинец сможет рассчитывать на роль основного правого защитника. Селекция "оранжево-черных" наверняка будет подыскивать новую кандидатуру на эту роль.

В этом сезоне Болбат отыграл всего четыре матча. Дважды выходил в старте, еще два раза — на замену. Устраивает ли такое количество игрового времени 27-летнего футболиста, который еще не так давно вызывался в состав национальной сборной и был основным в Шахтере? Например, Богдана Бутко не устроило.

Виктор Коваленко, 24 года

Воспитаннику Шахтеру Виктору Коваленко в феврале исполнится 25 лет. Отличный возраст для центрального полузащитника. Если верить многочисленным слухам в прессе, то украинский игрок уже согласовал условия предварительного контракта с итальянской Аталантой. Если же Виктор в самом расцвете сил уйдет из Шахтера абсолютно бесплатно, то это будет серьезный имиджевый удар по "горнякам". Пускай Коваленко и нельзя назвать игроком основы, но не так часто академия Шахтера выращивает игрока для первой команды. Еще гораздо реже — игроков атакующей направленности.

Из этой ситуации можно было бы выйти следующим образом – если Аталанта действительно планирует подписать игрока летом, то неплохо было бы попробовать договориться с итальянцами за размеренную сумму отпустить игрока уже сейчас. И Коваленко быстрее бы смог присоединиться к новой команде и начать процесс адаптации, и Шахтер мог бы говорить о том, что сумел продать своего воспитанника в Европу.

Евгений Коноплянка, 31 год

Один из самых харизматичных украинских футболистов последнего десятилетия Евгений Коноплянка, к сожалению, так и не нашел себя в Шахтере. Возможно, пока не нашел. Но чем дальше, тем все меньше верится в успешный союз Коноплянки и Шахтера.

Все больше складывается впечатление, что Евгений уже устал играть в футбол, а вот получать большую зарплату — нет. Контракт с игроком рассчитан до лета 2022-го года и с большой долей вероятности Коноплянка отработает свой контракт до конца, ведь удовлетворить финансовые аппетиты игрока в Украине может только Шахтер, а вот за пределами Украины, вероятнее всего, в его услугах уже никто и не нуждается.

Маловероятно, что Коноплянка будет в конце своей игровой карьеры искать новый вызов для себя и добровольно перейдет в какой-то клуб поменьше. Тут скорее менеджменту донецкого клуба надо думать, что же дальше делать с этим игроком? Вполне возможно, что Шахтер станет последним клубом в биографии Коноплянки, но не будем исключать и вариант с "лебединой песней" в Днепре-1.

Давид Хочолава, 27 лет

Наверняка многие удивятся увидеть грузинского футболиста в этом списке. Тем более, по неофициальной информации, Хочолава недавно подписал новое соглашение с клубом. А генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью клубному ютуб-каналу рассказал, что "горняки" не будут искать игроков на позицию центрального защитника. Мотивировал он это тем, что на украинском рынке сейчас нет футболистов, которые были бы сильнее тех, что есть в донецком Шахтере на данный момент.

Но давайте все-таки не забывать, что Хочолава – это легионер. И тут надо понимать, что действительно найти украинцев сильнее Кривцова, Матвиенко и Бондаря – невыполнимая задача, а вот найти легионера на позицию центрального защитника вместо Хочолавы выглядит не такой уж и сложной задачей. Ведь если смотреть правде в глаза, уровень грузинского футболиста ниже общего уровня футболистов Шахтера. Ему явно не хватает скоростных качеств. А учитывая, что "горняки" проводят много времени в атаках, их линия обороны вынуждено располагается достаточно высоко.

Отсутствие скорости с постоянными позиционными ошибками становятся настоящей головной проблемой для донецкой команды. Да, у Хочолавы есть сильные стороны – игра головой и единоборства. Он самый габаритный и мощный центральный защитник Шахтера, который должен помогать своей команде в играх против команд с мощными нападающими. И он как раз-таки использовался в матчах против Интера, в атаке у которого действует Ромелу Лукаку. В борьбе он действовал довольно неплохо. Но перечеркивают ли его достоинства его минусы? Точно нет. Кто еще сомневается, предлагаем вам пересмотреть пятый гол в ворота Шахтера в полуфинале Лиги Европы против Интера.

Ну или единственный гол в матче Шахтер – Динамо тоже можем вспомнить.

Нужно ли рассчитывать на Хочолаву Шахтеру? Вопрос действительно достаточно дискуссионный, и здесь могут быть разные точки зрения. Но мы считаем, что если Шахтер ставит перед собой амбициозные цели в еврокубках, то слот защитника-легионера должен занимать более качественный исполнитель.

Сергей Горбаченко, Football.ua