Украина

Украинский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко согласовал все условия будущего соглашения с Аталантой, которое будет рассчитано до 2026 года. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, бергамаски подпишут 24-летнего украинца бесплатно предстоящим летом, когда его контракт с "горняками" подойдет к своему завершению.

Ранее сообщалась предположительная заработная плата Коваленко в Аталанте, которая не должна превысить 2 миллиона евро в год.

В текущем сезоне украинский хавбек провел за Шахтер 11 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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