Тесты

Экс-форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский празднует 36-й день рождения.

Артем Милевский, несмотря на уже давно утерянную форму, которая была в период выступлений за Динамо, по-прежнему остается одним из самых интересных нападающих Украины. "Миля" за последнее время помог Динамо Брест выйти на новый уровень и не забывал о своей медийной стороне.

Теперь же нападающий перебрался в Минай, где мы сможем наблюдать за завершением карьеры одного из самых скандальных игроков в истории независимой Украины.

Football.ua предлагает в день рождения бывшего капитана киевского Динамо, вспомнить о его карьере и жизни и пройти тест.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

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