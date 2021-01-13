Украина

Служители Фемиды от нашей страны также смогут провести матчи на международном уровне.

Судейская коллегия ФИФА опубликовала список арбитров, которые были утверждены соответствующим комитетом для работы на официальных поединках в 2021-м году.

Разрешение на профессиональную деятельность получили также и украинские рефери, список которых был опубликован на сайте Украинской ассоциации футбола.

Арбитры

Екатерина Монзуль

Евгений Арановский

Сергей Бойко

Анастасия Романюк

Людмила Тельбух

Николай Балакин

Виталий Романов\

Екатерина Усова

Ярослав Козик

Денис Шурман

Виктор Копиевский

Ассистенты арбитра

Марина Стрелецкая

Владимир Володин

Александра Ардашева

Семен Шлончак

Игорь Алехин

Светлана Грушко

Виктор Матяш

Александра Вдовина

Александр Корнийко

Владимир Высоцкий

Андрей Скрипка

Валентин Куцев

Александр Жуков

Виктор Нижник

Ассистенты арбитра VAR

Виталий Романов

Николай Балакин

Екатерина Монзуль

Марина Стрелецкая

Александра Ардашева

Арбитры по футзалу

Ярослав Вовчок

Евгений Гордиенко

Денис Куцый

Святослав Ключник

Арбитры по пляжному футболу

Дмитрий Дудка

Александр Гуляев

Напомним, что возвращение украинской Премьер-лиги намечено на 13 февраля, когда пройдут поединки 14-го тура национального первенства.

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