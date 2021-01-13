Украина

"Северяне" укрепили состав игроком Шахтера.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что полузащитник дончан Владислав Вакула проведет вторую половину сезона в аренде в Десне.

Напомним, футболист присоединился к "горнякам" летом 2019 года, после чего половину сезона провел в Мариуполе, вернувшись в стан команды зимой 2020 года.

В текущем сезоне на счету Вакулы есть два поединка за Шахтер в рамках украинской Премьер-лиги — против Львова и Мариуполя.

Ранее сообщалось, что полузащитник дончан Михаил Мудрик, который провел в Десне первую половину сезона, отправится с Шахтером на зимний сбор.