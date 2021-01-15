Украина

Луганчане готовятся ко второму спаррингу на зимних сборах.

Футболисты луганской Зари Владлен Юрченко и Денис Фаворов поделились мыслями перед очередным поединком на зимних сборах.

"Были в отпуске. Сейчас отрабатываем все связи. В принципе, не так уж много времени отдыхали. Некоторые моменты позабылись. Надо вспомнить. Первая игра это показала. Мы над этим работаем. Опять нужно привыкнуть друг к другу", — цитирует Юрченка Футбол 1/2/3.

"Тяжело. Сборы — это рутина. Изо дня в день нужно работать и тренировать выносливость. Нужно привыкать. Сейчас больше всего тренируем выносливость и работаем с мячом.

В играх пытаемся вспоминать наши тактические схемы. Привыкаем друг к другу. Надо избавляться от индивидуальных ошибок", — приводит источник слова Фаворова.

Следите на Football.ua онлайн-трансляцию товарищеского поединка Заря — Пяст.