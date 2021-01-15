Заря — Пяст: онлайн-трансляция товарищеского матча

ФК Заря
15 января 2021, 09:50
Луганская Заря продолжает подготовку ко второй чести чемпионата Украины.
На сборах луганский клуб проведет уже второй товарищеский поединок. На этот раз они встретятся с польским Пястом. Эту игру "черно-белые" будут транслировать на Zorya TV.
Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка:
Отметим, что на сборах сыграют 8 поединков. С полным списком матчей можно ознакомиться на Football.ua.
В минувшей встрече подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с Ракувом.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.