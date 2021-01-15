Заря — Пяст: онлайн-трансляция товарищеского матча

Луганская Заря продолжает подготовку ко второй чести чемпионата Украины.

На сборах луганский клуб проведет уже второй товарищеский поединок. На этот раз они встретятся с польским Пястом. Эту игру "черно-белые" будут транслировать на Zorya TV.

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка:

Отметим, что на сборах сыграют 8 поединков. С полным списком матчей можно ознакомиться на Football.ua.

В минувшей встрече подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с Ракувом.

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