Украина

Стали известны первые пять соперников луганской Зари на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Луганская Заря отправилась на тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 7-го февраля.

Как сообщается на официальном сайте клуба, луганчане на сборах сыграют 8 поединков.

Расписание матчей Зари на учебно-тренировочном сборе в Турции:

12 января — польский Ракув, находящийся сейчас на втором месте польского элитного дивизиона. От идущей первой Легии команда отстаёт всего лишь на один балл.

15 января — польский Пяст из города Гливице. На сегодняшний день команда находится на 13-м месте в таблице Экстракляссы после прошедших 14 туров.



19 января — сербская Войводина. В данный момент после прошедших 19 туров клуб располагается на третьем месте, отставая от идущего вторым Партизана на два очка.

20 января - сербский Вождовац. Клуб занимает 10-ю строчку из 20 возможных в Суперлиге.



25 января - представитель Северной Македонии – Шкендия. После 18 туров Шкендия — лидер своего чемпионата.



О трёх финальных соперниках на сборе будет сообщено позже. Все без исключения игры будут показаны на YouTube-канале Зари в прямом эфире.

Ранее стало известно, что Заря на сборах не будет участвовать в Winter League.