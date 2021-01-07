Украина

Сообщается, что тренировочный сбор продлится до 7-го февраля.

Луганская Заря отправилась на тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщается на официальном сайте клуба, накануне вылета было проведено медицинское обследование, сдача ПЦР-тестов и несколько лёгких тренировок.



Уже сегодня делегация Зари взяла курс на турецкую землю, где луганчане пробудут до 7 февраля.



Базироваться команда будет в городе Белек, в отеле Susesi Luxury Resort.

Вместе с командой полетели:

Вратари: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Василь

Защитники: Вернидуб, Хомченовский, Фаворов, Емец, Жуниньо

Полузащитники: Кочергин, Юрченко, Кабаев, Иванисеня, Назарина, Демченко, Казаков, Мильченко

Нападающие: Громов, Гладкий, Гринь, Алефиренко, Аллахьяр

В связи с тем, что у Джоеля Абу Ханны, Максима Лунёва и Андрейса Цыганикса тесты на коронавирус оказались положительные, то эти футболисты присоединятся к команде после выздоровления.



Также, 14 января к Заре присоединятся Ловро Цвек и Агрон Руфати, которые завершают курс восстановления после травм.



Отмечается, что Заури Махарадзе, Игорь Чайковский, Максим Гречкин и Михайло Перович не едут на сборы вместе с командой по решению тренерского штаба.



Ранее команду U-21 покинул футболист Руслан Скидан, который изъявил желание продолжить карьеру в одной из команд первой лиги.

Напомним, что Заря на сборах не будет участвовать в Winter League.