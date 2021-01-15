Украина

Голкипер киевлян рассказал о трудностях общения с медиа.

Денис Бойко рассказал о причинах того, почему игроки Динамо часто отказываются давать интервью.

"Наверное, это менталитет. Тяжело нам. Я отчетливо понимаю, что каждый журналист делает свою работу. Он приходит и пытается получить какой-то эксклюзив, задать какой-то провокационный вопрос. Есть очень много журналистов, которые перегибают с провокацией. Футболисты тоже люди и им это не нравится, когда часто залазят в личную жизнь. Акцентируют внимание на чем-то плохом вместо хорошего.

Понятно, что людям более интересны скандалы: что-то плохое, а не хорошее. У нас такой менталитет. Поэтому срабатывает инстинкт самосохранения. Ребята думают: "Лишний раз чего-то не скажу. Буду обо мне меньше говорить гадостей писать". Дал ты хорошее интервью или плохое. Найдется куча негативных людей, которые начнут тебя поливать", — сказал Денис Бойко программе Бомбардир.

Напомним, что голкипер вошел в число тридцати футболистов, которые отправились с Динамо на сборы в ОАЭ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.