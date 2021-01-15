Украина

Функционер высказался о ситуации с иранцем.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал ситуацию с переводом в дубль лидера клуба форварда Шахаба Захеди.

"Мы посмотрим, как он будет выполнять указание тренерского штаба. Если будет тренироваться, как говорится, на одной ноге и не выполняет требования — тогда Шахаб будет находиться в дубле.

Если будет видно, что он старается и вернет то отношения к тренировкам, которое было раньше — сразу же, с удовольствием, вернем его в первую команду".

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"Все зависит от него. Если нет желания тренироваться, играть за Олимпик — пусть идет в другой клуб. Незаменимых людей нет", — цитирует Гельзина ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что по информации некоторых СМИ Шахаб уже подписал предварительный контракт с луганской Зарей. Однако пока клубы не договорились, когда иранец присоединится к команде Виктора Скрипника.

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