Полузащитник "горняков" дал комментарий после выхода из отпуска.
Маркос Антонио, фото Шахтер
16 января 2021, 11:35
Полузащитник Маркос Антонио уверен, что в оставшейся части сезона перед Шахтером будут большие вызовы.
"Отпуск прошел очень хорошо. Я был дома с семьей, с женой и сыном. Времени для полноценного отдыха и восстановления было предостаточно. Теперь возвращаемся к работе!
Перед нами большие вызовы, поэтому будем тренироваться наилучшим образом, чтобы в полной готовности подойти к предстоящим поединкам", – приводит слова Маркоса Антонио официальный сайт "горняков".
Ранее сообщалось, что Шахтер проходит медицинское обследование перед началом сбора в Турции.