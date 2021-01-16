Украина

Полузащитник "горняков" дал комментарий после выхода из отпуска.

Полузащитник Маркос Антонио уверен, что в оставшейся части сезона перед Шахтером будут большие вызовы.

"Отпуск прошел очень хорошо. Я был дома с семьей, с женой и сыном. Времени для полноценного отдыха и восстановления было предостаточно. Теперь возвращаемся к работе!

Перед нами большие вызовы, поэтому будем тренироваться наилучшим образом, чтобы в полной готовности подойти к предстоящим поединкам", – приводит слова Маркоса Антонио официальный сайт "горняков".

Ранее сообщалось, что Шахтер проходит медицинское обследование перед началом сбора в Турции.