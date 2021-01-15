Украина

Защитник "горняков" считает, что противостояние с немцами уже вылетело из головы.

Защитник Шахтера Виктор Корниенко рассказал о самых памятных моментах минувшего года, а также объяснил в каких матчах чемпион Украины был настоящим.

"В первую очередь это мой дебют с Зарей. И, конечно же, когда мы на выезде обыграли Реал. В том поединке, можно сказать, я сыграл немаловажную роль, первый гол забили с моей передачи, с моего прохода. Эти два события больше всего мне запомнились. И конечно, что команда вышла в Лигу Европы. Много таких хороших моментов было.

Какой Шахтер настоящий? Тот, который два раза победил Реал и дважды сыграл вничью с Интером.

Боруссия М? Это уже даже никто и не вспомнит", – сказал Корниенко YouTube-каналу FootballHub.

Отметим, что защитник пропустил завершение прошлого года из-за травмы.