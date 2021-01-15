В пятницу врачей посетила группа бразильских игроков Шахтера.
Фото ФК Шахтер
15 января 2021, 17:59
Футболисты Шахтера, вышедшие из отпуска, пройдут медицинское обследование — сообщил официальный сайт чемпиона Украины.
В пятницу, 15 января, группу, посетившую одну из столичных клиник, составили бразильцы донецкого клуба: Фернандо, Дентиньо, Сиприано, Алан Патрик, Майкон, Маркос Антонио, Витао, Тете и "украинец" Жуниор Мораес.
В субботу медицинское обследование пройдут оставшиеся игроки Шахтера.
В воскресенье, 17 января, команда отправится на сбор в Турцию, где начнется непосредственно работа на поле.
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