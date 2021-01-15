Украина

В пятницу врачей посетила группа бразильских игроков Шахтера.

Футболисты Шахтера, вышедшие из отпуска, пройдут медицинское обследование — сообщил официальный сайт чемпиона Украины.

В пятницу, 15 января, группу, посетившую одну из столичных клиник, составили бразильцы донецкого клуба: Фернандо, Дентиньо, Сиприано, Алан Патрик, Майкон, Маркос Антонио, Витао, Тете и "украинец" Жуниор Мораес.

В субботу медицинское обследование пройдут оставшиеся игроки Шахтера.

В воскресенье, 17 января, команда отправится на сбор в Турцию, где начнется непосредственно работа на поле.

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