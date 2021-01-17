Украина

Подопечные Костышина добыли минимальную победу.

Ковалевский Колос продолжает подготовку к начале второй части сезона чемпионата Украины.

В первом матче на тренировочных сборах подопечные Руслана Костышина встретились с сербским Пролетаром.

Единственный гол в противостоянии на счету Павла Ориховского, который на 89-й минуте отметился с пенальти.

Колос - Пролетар (Сербия) 1:0

Гол: Ориховский, 89

Колос: Кучеренко, Кравченко, Гавриш, Петров, Зозуля, Нгамба, Богданов, Антюх, Костышин, Хлебас, Селезнев.

Запасные: Кучерук, Морозко, Милько, Новак, Черноморец, Ореховский, Задоя, Ильин, Сорокин, Исаенко, Лысенко, Мораренко, Коваль, Данфи, игрок на просмотре.