Подопечные Костышина добыли минимальную победу.
ФК Колос
17 января 2021, 23:12
Ковалевский Колос продолжает подготовку к начале второй части сезона чемпионата Украины.
В первом матче на тренировочных сборах подопечные Руслана Костышина встретились с сербским Пролетаром.
Единственный гол в противостоянии на счету Павла Ориховского, который на 89-й минуте отметился с пенальти.
Колос - Пролетар (Сербия) 1:0
Гол: Ориховский, 89
Колос: Кучеренко, Кравченко, Гавриш, Петров, Зозуля, Нгамба, Богданов, Антюх, Костышин, Хлебас, Селезнев.
Запасные: Кучерук, Морозко, Милько, Новак, Черноморец, Ореховский, Задоя, Ильин, Сорокин, Исаенко, Лысенко, Мораренко, Коваль, Данфи, игрок на просмотре.