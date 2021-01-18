Украина

Третьим соперником Динамо в ОАЭ станет местный Аджман.

Динамо определилось с третьим спарринг-партнером на тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах — сообщил официальный сайт киевлян.

Соперником Динамо станет клуб Аджман из одноименного города, в котором базируются киевляне. Аджман выступает в элитном дивизионе ОАЭ, в котором после 13-ти туров набрал 6 очков и занимает предпоследнее место, находясь в зоне вылета.

Матч Динамо — Аджман запланирован на пятницу, 22 января, и начнется в 16:15 по киевскому времени.

Свой первый контрольный матч на сборе в ОАЭ Динамо проводит в понедельник, 18 января против Легии. Следить за ходом поединка вы можете по онлайн видео трансляции.

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