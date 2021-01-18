Украина

Римляне не теряют надежд заполучить полузащитника.

Рома не потеряла интерес к полузащитнику Шахтера Манору Соломону, утверждает портал Calciomercato.

В сентябре команды уже вели переговоры, но не могли договориться относительно суммы сделки — Рома готова была заплатить 12 миллионов, но Шахтер хотел 25.

В текущем сезоне Соломон провел 17 поединков в футболке Шахтера, в которых отметился пятью голами и результативной передачей.

Соглашение израильского полузащитника с чемпионом Украины действительно до лета 2023-го года.

Напомним, что на Манора Соломона также претендует Арсенал — лондонцы готовы сделать предложение летом.