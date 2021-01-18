Римляне не теряют надежд заполучить полузащитника.
Манор Соломон, getty images
18 января 2021, 20:57
Рома не потеряла интерес к полузащитнику Шахтера Манору Соломону, утверждает портал Calciomercato.
В сентябре команды уже вели переговоры, но не могли договориться относительно суммы сделки — Рома готова была заплатить 12 миллионов, но Шахтер хотел 25.
В текущем сезоне Соломон провел 17 поединков в футболке Шахтера, в которых отметился пятью голами и результативной передачей.
Соглашение израильского полузащитника с чемпионом Украины действительно до лета 2023-го года.
Напомним, что на Манора Соломона также претендует Арсенал — лондонцы готовы сделать предложение летом.