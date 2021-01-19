Украина

Помощник Мирчи Луческу поделился эмоциями после матча.

Динамо уступило Легии в контрольном поединке на сборах со счетом 0:2. Эмил Карас, ассистент Мирчи Луческу, рассказал о тренировочном процессе и некоторых футболистах отдельно.

"Этот контрольный матч мы воспринимали, как тренировку. Ребята работают на фоне нагрузок, в режиме двухразовых занятий. Было видно, что им не хватало свежести – это нормально. Идет рабочий процесс. Что касается самой игры, в целом, соперник нас опережал в движении, мобильности, они были свежее и лучше играли в пас. К сожалению, мы допускали много ошибок при игре и без мяча, и с ним, не доводили атаки до логического завершения.

Сегодня был сделан упор на организацию игры в обороне, моментами мы смотрелись неплохо, но индивидуальные ошибки и нарушения принципов игры, о которых говорил главный тренер, привело к тому, что мы пропустили два мяча. Считаю, мы по правилам забили свой мяч, но судьи не засчитали. Были у нас моменты и во втором тайме, которые мы могли реализовать, и тогда все сложилось бы по-другому. Забитый мяч, как и пропущенный, сразу меняет всю расстановку на поле, в том числе, психологически.

Второй тайм мы смотрелись лучше, ребята были более агрессивны в работе и с мячом, и без мяча, создавали моменты, но, к сожалению, не забили. Общую оценку даст Мирча Луческу после просмотра и анализа игры. Это наш первый контрольный поединок, поэтому делать глобальные выводы еще рано.

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Почему Забарный играл 90 минут, а не 45? Дело в том, что Попов на утренней тренировке почувствовал, что его мышцы загружены – видно, накопилась усталость, и вместе с доктором было принято решение освободить его от сегодняшней игры и дать отдохнуть. Поэтому сыграл Забарный 90 минут на этой позиции. Луческу хотел, чтобы все сыграли по 45 минут, но мы решили не рисковать Поповым и сняли его с игры.

Сидклей? Ему сложновато, поскольку в команде новый тренер, а он – новый человек для наставника. Принципы игры другие, но в сегодняшнем матче он неплохо смотрелся в том, что касается работы с мячом, хорошо выходил в атаку и контролировал мяч. В обороне явных ошибок с его стороны не было, да и в целом, во втором тайме мы смотрелись лучше", — сказал Карас.

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