Нападающий будет выcтупать за новичка УПЛ.
Андрей Борячук, фото Рух
19 января 2021, 18:29
Рух подписал соглашение с Андреем Борячуком, сообщает официальный сайт клуба.
Украинский нападающий, ранее выступавший в Турции и Венгрии, получил контракт на 1,5 года, а также 45-ый номер.
В УПЛ игрок суммарно сыграл 64 матча — за Мариуполь и Шахтер (21 гол). В составе "горняков" становился чемпионом Украины и обладателем Кубка в сезоне-2016/17.
Напомним, что ранее Рух подписал исландского защитника Рагнара Сигурдссона.
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