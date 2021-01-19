Украина

Нападающий будет выcтупать за новичка УПЛ.

Рух подписал соглашение с Андреем Борячуком, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский нападающий, ранее выступавший в Турции и Венгрии, получил контракт на 1,5 года, а также 45-ый номер.

В УПЛ игрок суммарно сыграл 64 матча — за Мариуполь и Шахтер (21 гол). В составе "горняков" становился чемпионом Украины и обладателем Кубка в сезоне-2016/17.

Напомним, что ранее Рух подписал исландского защитника Рагнара Сигурдссона.

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