Украина

Фланговый игрок дал комментарий о работе на сборах.

В товарищеском матче на сборе в ОАЭ киевское Динамо уступило польской Легии (0:2). Сидклей остался доволен, что вновь смог сыграть и заявил о готовности тяжело работать.

"Мое возвращение? Очень доволен, что сыграл, для меня это очень значимо. Вчера отыграл 45 минут, это была важная игра для меня.

Сейчас у нас очень интенсивная работа. Я три месяца не работал в таком режиме. Поэтому эта работа очень важна для меня. Это тренировочные сборы, и здесь всегда тяжело. Мы работаем, чтобы в хорошей форме подойти к возобновлению сезона.

Какие цели? В первую очередь, дать максимум от себя для команды, тренера, болельщиков, а также помочь Динамо выиграть чемпионат Украины

Луческу? Тренировочный процесс немного отличается от той команды, где я был раньше. Но мне очень нравится, и, думаю, это принесет пользу команде", — сказал Сидклей.

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