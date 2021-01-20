Украина

Экс-функционер продолжает раскрывать секреты.

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов заявил, что президент клуба никогда не финансировал его.

"Геллер никогда не финансировал Зарю. Никогда не давал деньги, это делал его бизнес-партнер, хотя это громко сказано, из Укрсплава Спартак Кокотюха. Лично Геллер не дал на Зарю ни одной гривны.

При Валерии Букаеве (бывший президент Зари), царство ему небесное, одно из входящих в сферу Ахметова предприятий давало 75% денег, а Букаев – 25. При Геллере пропорции изменились на 65 и 35".

Читай также: Пять игроков Зари, которым пора покинуть клуб

"А кто Геллер без Зари? Для него это статусная вещь, для него это очень важно. Когда мы его избирали депутатом, возник вопрос: "А сколько в списке депутатов донецкого облсовета есть людей, после чьих фамилий есть "президент чего-то". На тот момент он был президентом мини-футбольного клуба Шахтер.

У него же не так много денег. Годовой бюджет Зари приблизительно 4,5 миллиона долларов. Если что-то взять из тумбочки, то надо туда что-то и положить", — сказал Рафаилов.

Источник: YouTube-канал SportArena