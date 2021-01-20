Экс-функционер продолжает раскрывать секреты.
СЕРГЕЙ РАФАИЛОВ, ФОТО ФК ЗАРЯ
20 января 2021, 21:43
Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов заявил, что президент клуба никогда не финансировал его.
"Геллер никогда не финансировал Зарю. Никогда не давал деньги, это делал его бизнес-партнер, хотя это громко сказано, из Укрсплава Спартак Кокотюха. Лично Геллер не дал на Зарю ни одной гривны.
При Валерии Букаеве (бывший президент Зари), царство ему небесное, одно из входящих в сферу Ахметова предприятий давало 75% денег, а Букаев – 25. При Геллере пропорции изменились на 65 и 35".
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"А кто Геллер без Зари? Для него это статусная вещь, для него это очень важно. Когда мы его избирали депутатом, возник вопрос: "А сколько в списке депутатов донецкого облсовета есть людей, после чьих фамилий есть "президент чего-то". На тот момент он был президентом мини-футбольного клуба Шахтер.
У него же не так много денег. Годовой бюджет Зари приблизительно 4,5 миллиона долларов. Если что-то взять из тумбочки, то надо туда что-то и положить", — сказал Рафаилов.
Источник: YouTube-канал SportArena