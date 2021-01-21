Украина

Нападающий киевского Динамо поделился атмосферой внутри команды, которая установилась во время зимнего тренировочного сбора.

Киевское Динамо продолжает активную часть зимних тренировочных сборов в Объединенных Арабских Эмиратах, где в ближайшее время проведет контрольный поединок против солигорского Шахтера.

Пресс-службе действующих вице-чемпионов Украины удалось пообщаться с люксембургским нападающим Жерсоном Родригесом, который рассказал об обстановке внутри команды на стартовом отрезке нового года.

"Я счастлив от того, что мы вернулись в насыщенный график тренировочных занятий, спустя несколько месяцев паузы. Тренировки достаточно сложные, однако они продуктивны и идут на пользу. Мы продолжаем набирать не только в физическом плане, но и в игровом. Я чувствую удовлетворение каждый день.

Мистер (Луческу — ред.) хочет, чтобы мы повторяли определенные моменты по нескольку раз для того, чтобы это откладывалось у нас в голове, после чего это будет перенесено на игру. Лично я считаю, что полезная тактика — это когда ты врываешься из глубины и играешь на опережение. Если соперник плотно прессингует — наш игрок выводит мяч в свободную зону, благодаря чему мы продолжаем контроль", — описал одно из упражнений от тренерского штаба легионер Динамо.

Родригес также отметит, что футболисты не особо жалеют друг друга во время занятий: "Возможно, где-то мы и правда играем слишком агрессивно. Но ведь это футбол — игра, в которой каждый хочет побеждать. Иногда тебя захлестывают эмоции. Но стоит покинуть пределы поля, как напряжение тут же снимается, ведь мы больше чем клуб — семья, поэтому должны чувствовать поддержку друг от друга".

"Наша цель — победа в чемпионате и Кубке Украины. В следующем сезоне надеемся вновь сыграть в Лиге чемпионов, и уже там показать более успешный результат. Считают, что с Луческу нам это под силу", — поделился планами на ближайшее будущее футболист.

Финальный вопрос от журналиста носил более шуточный характер и касался бутс, которым отдает предпочтение форвард, а также методики их подбора перед играми. "Я взял на сбор три пары бутс: для нормальных условий, для переувлажненного газона, а также новые, которые хочу протестировать в ближайшее время. Однако в ОАЭ я в последних играть не буду — оставлю для Турции, где опробую на протяжении всей подготовки. Трех пар мне вполне достаточно.

Как правило, я играю в тех бутсах, в которых готовился к матчу. Если мне было в них комфортно на тренировке перед игрой, то и при выходе на поле проблем не возникнет", — подытожил люксембургский исполнитель.

Киевское Динамо сыграет товарищеский матч против чемпиона Беларуси — солигорского Шахтера — 21 января, в 15:00 по киевскому времени.