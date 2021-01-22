Украина

Специалист оценил громкий трансфер львовского клуба.

Главный тренер львовского Руха Иван Федык прокомментировал подписание клубом защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.

"Мы выбираем игроков только с целью усилить команду. Надеемся, что Сигурдссон будет на передовых ролях в команде.

Он адаптирован к нашим реалиям, знает немного язык на котором сможет коммуницировать с партнерами", — сказал Федык в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что опытного защитника подписали из датского Копенгагена на пол года.

Ранее сам Сигурдссон прокомментировал свой переход в львовский клуб.

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