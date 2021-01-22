Специалист оценил громкий трансфер львовского клуба.
Рагнар Сигурдссон, getty images
22 января 2021, 08:32
Главный тренер львовского Руха Иван Федык прокомментировал подписание клубом защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.
"Мы выбираем игроков только с целью усилить команду. Надеемся, что Сигурдссон будет на передовых ролях в команде.
Он адаптирован к нашим реалиям, знает немного язык на котором сможет коммуницировать с партнерами", — сказал Федык в интервью ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что опытного защитника подписали из датского Копенгагена на пол года.
Ранее сам Сигурдссон прокомментировал свой переход в львовский клуб.
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