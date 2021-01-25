Украина

Команда Александра Рябоконя продолжает подготовку ко второй половине сезона в УПЛ.

Черниговская Десна провела свой первый контрольный поединок на сборах в Турции.

Подопечные Александра Рябоконя минимально уступили сербскому Партизану со счетом 0:1. Единственный мяч "северяне" пропустили в начале второго тайма на 54-й минуте после удара с линии штрафной.

Партизан — Десна 1:0

Десна (первый тайм): Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Картушов, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицкий, Будковский

Десна (второй тайм): Литовка, Мостовой, Конопля, Гитченко, Ермаков, Билошевский, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов, Безбородько