Команда Александра Рябоконя продолжает подготовку ко второй половине сезона в УПЛ.
Партизан - Десна, ФК Партизан
25 января 2021, 17:17
Черниговская Десна провела свой первый контрольный поединок на сборах в Турции.
Подопечные Александра Рябоконя минимально уступили сербскому Партизану со счетом 0:1. Единственный мяч "северяне" пропустили в начале второго тайма на 54-й минуте после удара с линии штрафной.
Партизан — Десна 1:0
Десна (первый тайм): Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Картушов, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицкий, Будковский
Десна (второй тайм): Литовка, Мостовой, Конопля, Гитченко, Ермаков, Билошевский, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов, Безбородько