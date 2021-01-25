Константин Дима прибыл в тренировочный лагерь команды Александра Рябоконя.
Константин Дима (справа), фото Digi Sport
25 января 2021, 15:46
В ближайшее время состав Десны может пополнить румынский центральный защитник Константин Дима — утверждает Digi Sport.
Игрок молодежной сборной Румынии прибыл в расположение Десны чтобы обсудить условия контракта.
Румынские СМИ считают вопрос о трансфере уже решенным, поскольку Дима стоит всего 100 тысяч евро. Такую низкую цену установил его нынешний клуб Астра, чтобы не потерять перспективного игрока бесплатно.
Константин подал в федерацию футбола Румынии требование о выплате задолженности по зарплате или предоставление ему статуса свободного агента.
Воспитанник академии Динамо Бухарест за последние два сезона провел 37 матчей в чемпионате Румынии (0 голов).
Десна на сборах провела спарринг с сербским Партизаном.
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