Украина

Константин Дима прибыл в тренировочный лагерь команды Александра Рябоконя.

В ближайшее время состав Десны может пополнить румынский центральный защитник Константин Дима — утверждает Digi Sport.

Игрок молодежной сборной Румынии прибыл в расположение Десны чтобы обсудить условия контракта.

Румынские СМИ считают вопрос о трансфере уже решенным, поскольку Дима стоит всего 100 тысяч евро. Такую низкую цену установил его нынешний клуб Астра, чтобы не потерять перспективного игрока бесплатно.

Константин подал в федерацию футбола Румынии требование о выплате задолженности по зарплате или предоставление ему статуса свободного агента.

Воспитанник академии Динамо Бухарест за последние два сезона провел 37 матчей в чемпионате Румынии (0 голов).

Десна на сборах провела спарринг с сербским Партизаном.

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