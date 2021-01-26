Украина

Стали известен стартовый состав донецкого Шахтера на контрольную игру против македонского Силекса.

В своем третьем контрольном поединке в первой части зимних сборов в Турции донецкий Шахтер сыграет против представителя Северной Македонии — Силекса из города Кратово.

Отмечаем смешанный состав от Луиша Каштру на данный поединок, в котором нашлось место Андрею Пятову в рамке ворот, Сергею Болбату на правом фланге защиты, над которым расположится Михаил Мудрик. Также, Николай Матвиенко вновь выступит на позиции левого оборонца.

Шахтер: Пятов — Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко — Майкон — Мудрик, Марлос, Маркос Антонио, Соломон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Гриценко, Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Сиприано, Степаненко, Судаков, Алан Патрик, Тете, Фернандо, Дентиньо.

Матч Шахтер — Силекс начнется в 10:00 по киевскому времени. Следить за его трансляцией можно на официальном клубном канале "горняков".