Украина

Футболист с юмором оценил работу на сборах.

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Хомченовский рассказал о работе на сборах, своих голах и восстановлении после игр.

"Результаты спаррингов играют свою роль. Мы работаем над тем, чтобы победы приходили. Отдохнем, наберемся сил и будем играть на победу. Наконец-то забил? В смысле наконец-то? Решил вопросы, все нормально.

Арбитры спешат на ужин? Нет, у них бар открывается в восемь часов. Как бы сказал профессионал, в выходные нужно отдохнуть и восстановиться от тренировок, но это не про нас (смеется)", — рассказал Хомченовский Футбольному формату.

Отметим, что в Турции Заря провела уже четыре спарринга. Трижды подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью (с Ракувом и Войводиной — по 2:2 и Шкендией — 1:1), и однажды уступили (Пясту — 1:2).

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