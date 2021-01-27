Украина

Определился еще один спарринг-партнер украинской национальной команды.

Украинская ассоциация футбола, по согласованию с тренерским штабом сборной, договорилась о еще одном товарищеском матче в 2021 году — сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Соперником украинской команды станет национальная сборная Болгарии. Матч пройдет 11 ноября в Украине.

Этот спарринг запланирован накануне отборочного матча ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который должен состояться 16 ноября.

Ранее стали известны соперники Украины по контрольным матчам перед финальным турниром Евро-2020.

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