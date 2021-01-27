Украина

Рух одержал вторую подряд победу в спаррингах.

Второй контрольный поединок на сборах в Турции Рух также завершил победой.

Уступая сербскому Раднику по ходу матча 0:1, Рух сумел завершить встречу со счетом 3:2.

В составе Руха отличились Кондраков (27, с пенальти), Глиха (51) и Федорчук (80).

В первом товарищеском матче Рух обыграл казахстанский Кызылжар — 3:1.

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