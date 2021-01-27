Рух одержал вторую подряд победу в спаррингах.
Второй контрольный поединок на сборах в Турции Рух также завершил победой.
Уступая сербскому Раднику по ходу матча 0:1, Рух сумел завершить встречу со счетом 3:2.
В составе Руха отличились Кондраков (27, с пенальти), Глиха (51) и Федорчук (80).
В первом товарищеском матче Рух обыграл казахстанский Кызылжар — 3:1.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.