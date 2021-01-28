Украина

Новоиспеченный сотрудник тренерского штаба национальной сборной Украины посетил тренировку львовского Руха.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в кампании новоиспеченного ассистента Андрея Шевченко по тренерскому штабу национальной сборной нашей страны, Луиджи Ночентини, посетил расположение львовского Руха, который в данный момент сезона в Турции продолжает подготовку к возобновлению украинской Премьер-лиги.

Представители сборных разных возрастов посмотрели за ходом поединка "желто-черных" против сербского Радника (3:2), после чего журналисты телеканала Футбол сумели расспросить их о целях посещения наших команд на зимних тренировочных сборах.

"Руслан Ротань попросил меня посмотреть матч Руха, потому что здесь есть много кандидатов в молодежную сборную, — сказал Ночентини, — Называть фамилии я не буду, это некорректно. Передам собранную информацию Ротаню и он решит, кто достоин вызова в сборную. Моё задание — помогать тренерам "молодежки", юношеских и других сборных. Сейчас я больше общаюсь с Ротанем. Главная цель сейчас — постараться найти единую философию игры для всех сборных", — заявил представитель Главной команды страны.

Первым официальным поединком Руха, после возобновления УПЛ, станет домашняя игра против полтавской Ворсклы, которая состоится 14 февраля, в 17:00 по киевскому времени.