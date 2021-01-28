Команда Остапа Маркевича провела очередной спарринг в Турции.
Игроки Мариуполя, ФК Мариуполь
28 января 2021, 17:22
Мариуполь провел свой первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником подопечных Остапа Маркевича был сербский Пролетер. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Мариуполь — Пролетер 1:1
Голы: Сикан, 44 — Томович, 18.
Мариуполь (первый тайм): Кудрик, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк, Доброхотов, Танковский, Мишнев, Топалов, Горбунов, Сикан.
Мариуполь (второй тайм): Гальчук, Меличенко, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Чех, Мишнев (Танковский, 55), Бондаренко, Кулиев, Кулаков, Кащук (Топалов, 74).
Пролетер: Жупич, Янкович, Голубович, Басанович, Йокович, Илич, Томович, Кнезевич, Живоинович, Глушкевич.