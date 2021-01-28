Мариуполь провел свой первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником подопечных Остапа Маркевича был сербский Пролетер. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Мариуполь — Пролетер 1:1

Голы: Сикан, 44 — Томович, 18.

Мариуполь (первый тайм): Кудрик, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк, Доброхотов, Танковский, Мишнев, Топалов, Горбунов, Сикан.

Мариуполь (второй тайм): Гальчук, Меличенко, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Чех, Мишнев (Танковский, 55), Бондаренко, Кулиев, Кулаков, Кащук (Топалов, 74).

Пролетер: Жупич, Янкович, Голубович, Басанович, Йокович, Илич, Томович, Кнезевич, Живоинович, Глушкевич.