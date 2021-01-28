Украина

Голкипер "горняков" рассказал о первом сборе в Турции.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин подвел итоги первого учебно-тренировочного "горняков" в Турции.

"Работали в режиме двухразовых тренировок и провели три товарищеские встречи, в которых смогли наладить и вспомнить игровые взаимосвязи. Считаю, первый сбор прошел отлично. Сейчас есть пару дней на отдых, а затем с новыми силами будем готовиться к официальным матчам", — приводит слова Трубина пресс-служба "горняков".

Также украинец рассказал о восстановлении перед вторым сбором, который стартует через несколько дней.

"Проведу время с семьей, буду со своими родными и близкими – это лучший отдых после долгой разлуки. В таких условиях отдыхаешь прежде всего психологически, отстраняясь от внешних факторов. Два дня как раз достаточно, чтобы восстановить физическую форму и побыть с любимыми людьми", — добавил Трубин.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов отпустить Коваленко зимой.