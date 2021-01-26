Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.

В очередном товарищеском поединке на сборах в Турции Днепр-1 смог одержать победу над сербским клубом Чукарички со счетом 2:0.

Команда Игора Йовичевича забила оба мяча в первом тайме, а автором дубля стал Артем Довбик.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:

Днепр-1 - Чукарички 2:0

Голы: Довбик, 23, 45 (пен).

Днепр-1: Сарнавский (Зновенко, 46), Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко, Когут, Домарацкий , Довбик.

(С 59 минуты): Сафронов, Дуглас. Адамюк, Цуриков, Ди Франко, Батагов, Ярмолюк, Булеца, Соловьев, Хобленко.

Чукарички: Белич, Стеванович (Чиркович, 73), Тошич (Каменович, 56), Остоич (Дрежгич, 86), Шапич (Кайевич, 86 ) Дочич (Лукич, 70), Ковач (Петкович, 83), Пантич (Роган, 58), Видосавлевич (Михайлович, 46), Савич (Лучич, 73), Йованович (Раконец, 70).