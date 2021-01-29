Луганчане сыграют очередной матч на сборах.
ФК ЗАря
29 января 2021, 10:58
Луганская Заря на сборах в Турции проведет очередной товарищеский поединок.
Соперником подопечных Виктора Скрипника станет представитель чемпионата Нигерии МФМ (Гора Огня и Чудес). Матч состоится 29-го января в 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка:
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