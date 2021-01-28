Украина

Луганский клуб усилился 18-летним игроком.

Львовские Карпаты на своем официальном сайте объявили о переходе талантливого воспитанника клуба Максима Хланя в луганскую Зарю.

Футболисту исполнилось 18 лет и "черно-белые" оформили его трансфер. Детали контракта пока не сообщаются.

Отмечается, что львовский клуб получит процент от перепродажи футболиста в третий клуб и даже заработает на Хлане.

"Мы искренне желаем нашему воспитаннику удачи в новом клубе, надеемся, он проявит себя как можно лучше. А если что-то не сложится, Максим всегда сможет вернуться в «Карпаты.

В отличие от многих других игроков, которые просто покинули клуб в трудный период, Хлань пошел адекватно и помог нам заработать неплохие деньги — по моей информации, это рекордный трансфер в истории Второй лиги.

Поэтому будем надеяться, что Максим сможет добиться максимальных достижений и полностью реализовать свой талант", - заявил исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин.

Некоторые СМИ ранее приписывали интерес к футболисту со стороны мадридского Реала.

Отметим, что летом 2020 года Хлань дебютировал в УПЛ и стал первым игроком 2003 года рождения в истории турнира.

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