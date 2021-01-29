Украина 29 января 2021, 16:10 Александрия — Арда: видео онлайн-трансляция товарищеского матча Александрия проводит свой второй спарринг за день. Фото ФК Александрия 29 января 2021, 16:10 Александрия в пятницу, 29 января, обыграла молодежную команду Анталияспора — 1:0. Во втором спарринге дня подопечные Владимира Шарана встретились с болгарской Ардой. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Александрия Арда Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте