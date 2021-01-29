Украина

Александрия проводит свой второй спарринг за день.

Александрия в пятницу, 29 января, обыграла молодежную команду Анталияспора — 1:0.

Во втором спарринге дня подопечные Владимира Шарана встретились с болгарской Ардой.

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