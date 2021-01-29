Украина

На сборах в Турции Александрия одержала минимальную победу.

В пятницу, 29 января, Александрия запланировала два спарринга.

В первом из них команда Владимира Шарана обыграла молодежную команду (U-19) Аланияспора. Единственный мяч с пенальти, назначенного за фол против Ивана Калюжного, забил Максим Третьяков.

В 16:00 по киевскому времени Александрия сыграет с Ардой (Болгария).

Александрия — Аланияспор (U-19) 1:0

Гол: Третьяков, 9, с пенальти.

Александрия (стартовый состав): Борисенко, Пашаев, Дришлюк, Стецьков, Мирошниченко, Дудка, Калюжный, Глоба, Новиков, Ситало, Устименко.

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